Economist: Россия стала самым упоминаемым государством в Twitter Трампа

Британский журнал The Economist отметил, что в Twitter главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Российская Федерация фигурирует чаще других стран.

Согласно данным The Economist, с момента вступления на должность лидера государства в 2016 году Россия в публикациях Трампа упоминается 297 раз.

Англоязычное издание добавило, что президент Соединенных Штатов в Twitter писал 1384 раза о 81 зарубежном государстве. Второе место по упоминанию заняла КНДР, которую глава Белого Дома упоминал 163 раза, а на третьем месте оказался Китай, пишет ТАСС.