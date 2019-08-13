В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу

В Роскачестве объяснили, как правильно выбирать натуральную и качественную вареную колбасу, сделанную по ГОСТу.

Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова рассказала, что, в первую очередь, нужно сверить реальные условия хранения вареной колбасы с допустимыми. Уточняется, что температура в холодильнике должна быть в пределах от 0 до 6°C выше нуля. Этот продукт должен быть упругим, без полостей, комочков, явных цветовых пятен, а цвет колбасы может варьироваться от светло-розового до розового.

Также Викулова призывает покупателей внимательно изучать состав, условия хранения, дату изготовления и способ упаковки вареной колбасы. По ГОСТу в составе продукта может содержаться свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности.

Кроме того, подчеркивают в Роскачестве, такие добавки как Е120 и Е252 необходимо избегать, потому что они оказывают канцерогенный эффект. Добавка Е536 также нежелательна, ее могут использовать как эмульгатор, сообщает «Газета.Ru».