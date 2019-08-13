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Трамп прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском

13.08.2019 14:23
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Трамп прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в Twitter написал, что его страна многому научилась после взрыва, который произошел в России на военном полигоне под Архангельском. Он добавил, что в арсенале американской армии есть подобные технологии, но более передовые.

Трамп считает, что этот инцидент заставил не только местное население, но и жителей других стран беспокоиться о чистоте воздуха.

8 августа на полигоне под Северодвинском Архангельской области произошло чрезвычайное происшествие – взрыв жидкостного реактивного двигателя во время испытания новой технологии, сообщают «Известия».

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