Самая популярная в России фамилия – Смирнов

В течение многих лет самые часто встречающиеся в России фамилии не меняются. Это: Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. Вместе с этим, как передает РИА Новости со ссылкой на доктора исторических наук Алексея Мосина, ситуация может меняться. То есть, в зависимости от региона, «фамильное лидерство» может оказаться разным. Для примера: в Екатеринбурге среди самых самых известных фамилий первое место – у Кузнецова. Второй – Иванов, и уже за ними – Попов и Смирнов. Но если говорить по России в целом, то лидером среди фамилий является Смирнов.