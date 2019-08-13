В России оценили заявление властей Грузии о многомилионных потерях для бюджета

В минувший понедельник премьер Грузии Мамука Бахтадзе выступил с заявлением о том, что после решения президента РФ Владимира Путина национальный турбизнес в июле потерял около 60 миллионов долларов.

В разговоре с РБК, комментируя ситуацию, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что эти данные о потерях грузинского бюджета «более чем точные». По словам эксперта, тот факт, что страна теряет туристические деньги в пиковые месяцы, станет для Грузии «большим ударом». Аналогичной точки зрения придерживается и вице-президент АТОР, отметивший, что данные грузинских властей о многомилионных потерях «вполне правдоподобны».