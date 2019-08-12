Аптекам установят фиксированную наценку на лекарства

Межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств рассмотрит инициативу по введению для аптек специальной фиксированной наценки на лекарственные средства различных групп и ценовых категорий. Об этом сообщили представители Министерства промышленности и торговли, которые входят в состав группы. По словам представителей ведомства, данная инициатива призвана предотвратить "вымывание" дешевых лекарственных препаратов из розничной продажи, а также для повышения ценового ассортимента и доступности лекарств, представленных в аптеках, пишет ТАСС.