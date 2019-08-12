Крым планирует вступить в переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров

Заместитель председателя Совета министров - постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал о планах властей начать переговоры с украинской стороной для того, чтобы обеспечить пропуск вод Днепра на территорию полуострова. По его словам, крымские власти собираются обратиться к руководству страны с просьбой, связаться с Украиной и постараться начать переговорный процесс по этому вопросу.

Мурадов подчеркнул, что вода Днепра не является собственностью Украины, так как исток реки находится на территории России. Поэтому, Крым не просит пустить на полуостров украинскую воду, а просит пропустить воду российскую. При этом постпред Крыма считает, что у руководства России больше шансов инициировать переговорный процесс с Украиной, чем у крымских властей, пишет ТАСС.

Напоминаем, что Украина перекрыла подачу воды Днепра в Крым в 2014 году, из-за чего северные и восточные районы полуострова испытывают значительные трудности. Так как вода из Днепра обеспечивала порядка 90% потребности Крыма в воде, как для наполнения хранилищ, так и для орошения.