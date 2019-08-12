В жилом доме в Москве произошел взрыв

На юго-западе столицы России в жилом доме произошел взрыв газа. Уточняется, что одна из стен обрушилась.

Согласно данным Telegram-канала 112, на Нагорной улице в одной из квартир восемнадцатого дома корпуса три на втором этаже произошел хлопок газа. Перекрытия обрушились, а под завалами, возможно, находятся люди.

По информации 112, в этом доме шел капитальный ремонт, в том числе меняли автоматику в щитке. После того, как его включили для проверки, раздался взрыв. Есть данные об одном пострадавшем, пишет «Lenta.ru».