В жилом доме в Москве произошел взрыв
12.08.2019 18:31
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На юго-западе столицы России в жилом доме произошел взрыв газа. Уточняется, что одна из стен обрушилась.
Согласно данным Telegram-канала 112, на Нагорной улице в одной из квартир восемнадцатого дома корпуса три на втором этаже произошел хлопок газа. Перекрытия обрушились, а под завалами, возможно, находятся люди.
По информации 112, в этом доме шел капитальный ремонт, в том числе меняли автоматику в щитке. После того, как его включили для проверки, раздался взрыв. Есть данные об одном пострадавшем, пишет «Lenta.ru».
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