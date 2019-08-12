В Минобороны обозначили сроки окончания испытаний Су-57 и МиГ-35

Командующий ВВС РФ Сергей Дронов обозначил сроки окончания испытаний Су-57 и МиГ- 35. Он сказал, в 2019 году закончатся испытания Су-57, а через два года – МиГ-35.

Дронов добавил, что российский глава Владимир Путин поставил перед Минобороны задачу, которая заключается в перевооружении трех полков на Су-57. Командующий отметил, что в эксплуатации МиГ-35 являются менее дорогими, так как их цена в 1,5 раза меньше, чем стоимость истребителей Су-30СМ и Су-35С, сообщает «Газета.Ru».