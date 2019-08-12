Крым планирует принять до 7,1 миллиона туристов в 2019 году

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что согласно прогнозам, республика должна принять в 2019 году примерно 7,1 миллиона человек, хотя в прошлом году их число было равно 6,8 миллиона туристов.

Стенограмма встречи Владимира Путина и Сергея Аксенова размещена на портале Кремля.

По словам главы Крыма, в 2019 году ожидается рост турпотока на полуострове. Также он отметил, что с начала текущего года аэропорт в Симферополе транспортировал 3,09 миллиона человек, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает РИА Новости.