Порошенко готов в прямом эфире пройти проверку на детекторе лжи

12 августа в ходе допроса в ГБР Петр Порошенко заявил, что готов к допросу на детекторе лжи в прямом эфире. Порошенко уточнил, что готов пройти проверку на полиграфе, но при условии, что это будет публично на телеканале «Прямой», а не в стенах Государственного бюро расследований.

Экс-глава Украины добавил о том, что он не доверяет ГБР и его руководству: когда он попросил провести допрос с использованием полиграфа, они не проявили особого интереса к этому предложению.

Напомним, что сейчас на Украине расследуется одиннадцать уголовных дел в отношении экс-лидера страны и высокопоставленных чиновников, пишут «Известия».