Зеленский поручил сменить глав СБУ трёх областей

Украинское независимое информационное агентство новостей сообщило, что лидер Украины Владимир Зеленский поручил сменить глав девяти районных отделов полиции в трех областях – Ривненская, Волынская и Житомирская. Уточняется, что это заявление Зеленский сделал в ходе совещания в Житомирской области, которое было посвящено нелегальной добыче природного ресурса страны – янтаря.

По словам Алексея Гончарука, зампредседателя офиса президента по экономическим вопросам, в регионах, где добывают янтарь, главы правоохранительных органов работают с бандитами, а значит, их нужно уволить.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский уже уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя главы погранведомства Артура Пименова, которые были назначены на свои должности экс-президентом Петром Порошенко, передает «Газета.Ru».