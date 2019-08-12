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Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на военном полигоне под Архангельском

12.08.2019 16:27
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Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на военном полигоне под Архангельском

Алексей Лихачев, глава «Росатома» сообщил, что на военном полигоне под Архангельском в ходе испытаний нового вооружения погибли сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

На прощании с погибшими коллегами Лихачев сказал, что они погибли как герои, верные своему долгу. Он подчеркнул, что такие люди являются гордостью атомной отрасли, гордостью всей России и лучшей памятью для них станет завершение их работы над специзделием.

Лихачев добавил, что о погибших коллегах всегда будут помнить и их подвиг войдет в историю атомной отрасли. Также он выразил соболезнование родственникам погибших.

В «Росатоме» отметили, что сотрудникам, которые пострадали после чрезвычайного происшествия, оказывается лучшая медицинская помощь, а семьям погибших госкорпорация окажет финансовую поддержку.

В ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа трагически погибло пять сотрудников «Росатома». ЧП произошло на военном полигоне под Архангельском, пишет РИА Новости.

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Пять сотрудников
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