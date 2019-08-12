Премьер Грузии оценил потери туристического сектора из-за ситуации с Россией

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, во сколько туристическому сектору страны обошелся отток туристов из России. Ущерб, который был нанесен туризму Грузии, он оценил в $60 млн.

Бахтадзе добавил, что хорошая динамика наблюдалась в регионе Аджария в июне 2019 года. Подчеркивается, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, показатели этой территории Грузии увеличились на 40%. Премьер надеется, что правительство страны сможет возобновить положительную тенденцию в туристическом секторе.

Раннее прогнозировалось, что ситуация с российскими туристами принесет Грузии потери в размере $710 млн.