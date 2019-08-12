ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты»

В пресс-релизе Центрального Банка Российской Федерации говорится о том, что в скором времени в обращении появятся памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты» из серии «Российская (советская) мультипликация».

Уточняется, что эти монеты планируется выпустить в трех версиях. В этой серии одна монета будет серебряной номиналом 3 рубля. Ее тираж составит 3 тысячи экземпляров. Две другие монеты будут номиналом 25 рублей и изготовлены не из драгоценных металлов. Одна из них будет сделана в обычном изображении, а другая – в цветном. Их тираж составит 450 тысяч и 50 тысяч экземпляров соответственно.

ЦБ напомнил, что эти памятные монеты можно использовать в качестве законного средства наличной оплаты во всех регионах страны, сообщает ТАСС.