Петра Порошенко забросали яйцами после допроса в Госбюро

После допроса в Госбюро по делу об уклонении налогов в ходе покупки ТК «Прямой» экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами, сообщает РИА Новости. Кто это сделал – неизвестно.

Экс-украинский лидер явился в Госбюро на допрос, который длился три часа. После допроса он покинул здание, где проходил разговор, и в этот момент в него стали лететь яйца. Некоторые из которых попали и в представителей СМИ и сотрудников полиции. По окончанию допроса Порошенко пообщался с журналистами и покинул место.