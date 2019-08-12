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В Киеве знают, при каких условиях рухнет экономика Украины

12.08.2019 09:49
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В Киеве знают, при каких условиях рухнет экономика Украины

Экономике Украины придется столкнуться с серьезными трудностями, если трудоспособное население продолжит мигрировать в другие страны и остановится финансирование внешними кредиторами. Как передает РИА Новости, с таким сообщением на YouTube-канале PolitWera выступил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Он утверждает, что украинцы покидают пределы родины достаточно активно. При этом баланс удается поддерживать за счет того, что они пока что еще пересылают деньги в страну, благодаря чему боле менее удается поддерживать инфраструктуру. Однако все нарушится, когда граждане окончательно «осядут за рубежом» и процесс пересылки денег будет остановлен.

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