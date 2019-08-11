Россия по золотовалютным резервам может обогнать Саудовскую Аравию

Нестабильная ситуация на нефтяном рынке, возможно, приведет к тому, что РФ, за прошедшие восемь лет, впервые сможет обогнать Саудовскую Аравию по количеству международных резервов, включая золото, валюту и специальные права заимствования.

Отмечается, что золотовалютные резервы России увеличились на 45% за последние четыре года, достигнув в июне уровня $518 млрд, а вот объемы Саудовской Аравии снизились, составив $527 млрд.

Торговые войны отрицательно сказываются на нефтяном рынке, что вынуждает Саудовскую Аравию расходовать на социальную сферу собственные резервы. Что касается России, то из-за усиливающихся санкций ей приходится ограничивать траты бюджета. Подобная ситуация может привести к тому, что РФ займет четвертое место в списке международных резервов после Китая, Японии и Швейцарии, передает «Интерфакс».