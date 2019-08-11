NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Лайл Голдстин, профессор-исследователь американского Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже в Ньюпорте, оценил угрозу военного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

По мнению профессора, одной из причин начала боевых действий между этими двумя странами может стать, к примеру, потопление морского судна Америки в результате случайного подрыва на мине, которая со времен Второй мировой войны осталась в Черном море.

Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров. Профессор подчеркнул, что это случится без учета российской авиации сухопутного базирования, сверхзвуковых противокорабельных ракет типа «Кинжал».

Также он отметил, что авианосцы США никуда не годятся в случае вооруженного конфликта с Россией. Несомненно, резюмирует Голдстин, американская венная техника помогла успешно разрешить много различных конфликтов, например в Корейской войне или Афганистане, однако сейчас пора двигаться дальше.

Профессор убежден, что Соединенные Штаты нуждаются в более рациональной структуре военно-морских сил, акцентируя внимание на подводных возможностях страны, в том числе на подводных беспилотниках и распределении сети сенсоров, передают «Вести.ru».