В Германии объяснили, почему Украина не может вступить в ЕС и НАТО

Немецкий политолог Александр Рар сообщил, что Евросоюз не планирует расширяться в восточном направлении, а значит, у Украина не может вступить в ЕС и НАТО.

Рар подчеркнул, что если Киев станет членом НАТО, тогда произойдет жесткий конфликт между Западом и Россией. Также он добавил, что многие аналитики считают, что около 20 лет Украина не сможет рассчитывать на членство в военном блоке.

По мнению Рара, украинская сторона должна понимать, что в нынешнем нереформированном состоянии Евросоюз не станет ее принимать. Для начала Киев должен разрешить свои внутриполитические проблемы и наладить взаимоотношение с Москвой.

Политолог подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский может войти в историю государства с положительной стороны, но для этого необходимо отказаться от русофобских идей и урегулировать конфликт на Донбассе. Рар резюмировал, что условия, при которых можно добиться этого, уже давно обозначены в Минских договоренностях, сообщает «Газета.Ru».