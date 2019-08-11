Мэра Туапсе арестовали по делу о подлоге и превышении полномочий

Прокуратура Краснодарского края подтвердила информацию о том, что мэра Туапсе Владимира Зверева задержали по подозрению в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

По информации Следственного комитета, Зверев отдал в аренду индивидуальному предпринимателю муниципальный земельный участок по сильно сниженной стоимости на 49 лет, причем обязательных по закону торгов не проводилось.

Уточняется, что в постановлении, выданном главой Туапсе и в котором предоставлялось право предпринимателю заключать договор аренды, были записаны ложные данные о решении Туапсинского городского суда из-за чего в бюджет города не поступило более 23 миллионов рублей, передает ТАСС.