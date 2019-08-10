Зеленский получил жесткий урок от Путина и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский получил жесткий урок от российского лидера Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщило украинское издание "Главред" в одной из своих публикаций.

Автор статьи отметил, что Путин и Меркель отказались собирать экстренное заседание по Донбассу по просьбе Зеленского, тем самым, преподав ему жесткий урок и показав, что не собираются обсуждать какие-либо проблемы без конкретных предложений с его стороны.

В статье называют украинского лидера "неопытным популистом", который ничего не понимает в дипломатии и ее значения в международной политике. Автор подчеркивает, что в отличие от мировых лидеров, Зеленский не имеет своей политической стратегии и действует "по ситуации", заботясь только о своем рейтинге, пишет РИА Новости.