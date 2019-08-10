Названы наиболее распространенные в России фамилии

Самыми распространенными в России уже долгие годы остаются фамилии Сидоров, Иванов, Петров и Кузнецов. Об этом рассказал председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин. Причем фамилия Сидоров занимает в этой четверке почетное первое место. Мосин отметил, что в разных регионах позиции фамилий могут меняться, но сама четверка остается стабильной на протяжении длительного периода времени, пишет РИА Новости.