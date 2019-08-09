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Метеорный поток Персеиды 2019: когда, где и как его увидеть

09.08.2019 23:13
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Метеорный поток Персеиды 2019: когда, где и как его увидеть

Яркие Персеиды, пожалуй, самый популярный метеорный поток года, но в 2019 году они будут размыты почти полной луной во время своего пика.

Зрители могут ожидать увидеть всего 10-15 Персеид в час или, может быть, чуть больше на пике, то есть ночью 12-13 августа , по словам эксперта НАСА по метеориту Билла Кука. Годы без лунного света показывают гораздо более высокие показатели, а в периоды всплесков (например, в 2016 году) они могут составлять от 150 до 200 метеоров в час.

«К сожалению, луна будет очень близка к полнолунию в ночь пика, она размоет слабые Персеиды», - сказал Кук. «Персеиды богаты огненными метеорами, поэтому вы все равно увидите Персеиды; вы просто не увидите шоу, которое видели ночью, когда луны не было. Это не будет полное размывание, потому что Персеиды богаты яркими метеорами, но лунный свет испортит большую часть шоу».

Чтобы лучше увидеть Персеиды, нужно перейти в самое темное из возможных мест и откинуться назад, чтобы увидеть как можно больший участок неба. Персеиды можно наблюдать с 10 часов вечера вплоть до рассвета. Сначала будет меньше метеоров, но у тех, которые появятся, будут более длинные хвосты.

Когда можно увидеть Персеиды?

Земля пройдет по пути кометы Свифта-Таттла с 17 июля по 24 августа, а пик ливня - когда Земля пройдет через самую плотную область - 12-13 августа. Лучше всего метеорный поток Персеид будет виден в Северном полушарии и вплоть до середины южных широт, и все, что нужно, чтобы их увидеть - это темнота и немного терпения.

Что вызывает Персеиды?

Ежегодный метеорный поток Персеид происходит, когда Земля проходит через поток пыли с кометы Свифта-Таттла.

Комета Свифта-Таттла - самый большой объект, известный как многократно проходящий мимо Земли; его ядро ​​составляет около 16 миль (26 километров) в ширину. Последний раз она проходила поблизости от Земли по своей орбите вокруг Солнца в 1992 году, а в следующий раз появится в 2126 году. Но Земля проходит сквозь пыль и обломки, которые она оставляет каждый год, создавая ежегодный метеорный поток Персеид.

Что вам нужно, чтобы увидеть Персеиды?

Ключ к наблюдению за метеоритным дождем - это «взять как можно больше неба», сказал Кук. Отправляйтесь в темное место, в пригород или в сельскую местность, и приготовьтесь посидеть на улице несколько часов. Вашим глазам требуется около 30 минут, чтобы привыкнуть к темноте, и чем дольше вы ждете на улице, тем больше вы увидите, пишет Space.

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