Названы причины новых взрывов на складе под Ачинском

Согласно информации, поступившей от представителя пресс-службы губернатора региона, новые взрывы на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошли во время проведения работ по разминированию. Сообщается, что взрывом поврежден автомобиль.

Вместе с тем, представитель экстренных служб сообщил о количестве пострадавших во время взрывов. На данный момент пострадавшими числятся девять человек. Четверо из них находятся в больнице, с травмами различной степени тяжести, остальные получили необходимую медицинскую помощь, но от госпитализации отказались, пишет РБК.