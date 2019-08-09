Трамп оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным

Во время общения с журналистами, президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, какой совет он мог бы дать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед его переговорами с главой России Владимиром Путиным. Отвечая на заданный вопрос Трамп заявил, что Зеленский - "очень разумный человек" и что, по его мнению он собирается договориться с Владимиром Путиным, так как хочет, чтобы на Украине установился мир. Американский лидер выразил надежду, что Зеленскому удастся заключить сделку с Путиным, а также анонсировал приезд украинского лидера в Вашингтон, пишет РБК.