Захарова оценила позицию Японии по Южным Курилам

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что изображение на портале Олимпиады-2020 Южных Курил как часть территории Японии незаконно и только ухудшает взаимоотношения с РФ. По ее словам, российское правительство считает такие действия неправомерными.

Захарова отметила, что произошедший инцидент только усугубляет разрешение имеющихся сложных вопросов, а также он не пойдет на пользу двусторонним отношениям Москвы с Токио.

Ранее на портале ОИ-2020 была опубликована карта Японии, где острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и некоторые территории Малой Курильской гряды указаны как часть провинции Хоккайдо, передает «Известия».