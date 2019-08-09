Беглов поддержал идею создания памятника строителям в Петербурге

Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга сообщила, что Александр Беглов, врио губернатора города, поддержал идею создания памятника строителям в Петербурге.

В преддверии Дня строителя Беглов награждал работников строительного комплекса, где заявил о том, что он поддерживает общественную инициативу Объединения строителей Санкт-Петербурга о создании этого памятника. Также руководитель города отметил, что к разработке памятника строителям будут привлечены лучшие архитекторы, среди которых победителя определит экспертный совет.

Напомним, что День строителя в России будет отмечаться в воскресенье, 11 августа, пишет ТАСС.