Советник посольства США Тим Ричардсон вызван в МИД

В МИД РФ был вызван советник-посланник посольства США Тим Ричардсон. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства, причиной этого стала публикация в микроблоге Twitter Управления по консульским вопросам Госдепа и на официальном сайте дипмиссии США сообщений о несанкционированной акции, которая прошла в Москве третьего августа.

Как позднее стало известно, публикация схемы проведения мероприятия, которое проводилось незаконно, в России расценили как агитацию и призыв к действию. То есть, по факту была совершена попытка вмешательства во внутренние дела России, отметили в МИД.