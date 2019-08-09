Жителей Москвы предупреждают о штормовом ветре

Жителей и гостей столицы просят быть максимально внимательными из-за погодных условий: в ближайшие часы на московский регион обрушится сильный штормовой ветер, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение городских властей. В разговоре с представителями СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что ожидается усиление порывов ветра до 25 метров в секунду. В связи с чем, по его словам, принимаются меры для сокращения числа посетителей в парках и скверах.