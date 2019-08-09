В России будет введен национальный стандарт на школьную форму

Уже в 2020 году в России будет введен так называемый предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму, пишут «Известия», ссылаясь на сообщение главы Минпромторга Дениса Мантурова. Он рассказал, что в соответствующем документе будут учитываться несколько важный параметров. В частности, речь идет о воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани. Кроме этого, будет ряд требований относительно прочности тканей, вероятности образования катышков и даже изменению размеров после того, как форма будет постирана.