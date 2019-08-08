Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающегося на Москву урагана

Все федеральные телеканалы прервали вещание для того, чтобы предупредить жителей столицы о надвигающемся урагане. Так, на всех каналах одновременно появилось сообщение МЧС о том, что в Москве ожидается сильный дождь и шторм с ветром до 25 м/с. Жителей и гостей столицы просят укрыться в домах и, по возможности, не выходить на улицу. Также сотрудники ведомства предупреждают о запрете укрываться и парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Через несколько минут вещание телеканалов возобновилось.

О надвигающемся урагане предупредили и пассажиров столичной подземки. Так, на всех экранах в московском метро появилось сообщение мэра столицы Сергея Собянина, который сообщал о том, что в Москве объявлено штормовое предупреждение и оно продлится до вечера пятницы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве прокомментировали сложившуюся ситуацию. Так, официальный представитель ведомства заявил, что все мероприятия проводились в рамках действующей системы оповещения для того, чтобы предупредить о надвигающемся ненастье наибольшее количество жителей региона, пишет РБК.