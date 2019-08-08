Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 АВГ, 22:40 МСК
USD (ЦБ)    65,1299
EUR (ЦБ)    73,0432

08 АВГ, 22:40 МСК
USD (ЦБ)    65,1299
EUR (ЦБ)    73,0432

Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающегося на Москву урагана

08.08.2019 22:13
Комментарии
Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающегося на Москву урагана

Все федеральные телеканалы прервали вещание для того, чтобы предупредить жителей столицы о надвигающемся урагане. Так, на всех каналах одновременно появилось сообщение МЧС о том, что в Москве ожидается сильный дождь и шторм с ветром до 25 м/с. Жителей и гостей столицы просят укрыться в домах и, по возможности, не выходить на улицу. Также сотрудники ведомства предупреждают о запрете укрываться и парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Через несколько минут вещание телеканалов возобновилось.

О надвигающемся урагане предупредили и пассажиров столичной подземки. Так, на всех экранах в московском метро появилось сообщение мэра столицы Сергея Собянина, который сообщал о том, что в Москве объявлено штормовое предупреждение и оно продлится до вечера пятницы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве прокомментировали сложившуюся ситуацию. Так, официальный представитель ведомства заявил, что все мероприятия проводились в рамках действующей системы оповещения для того, чтобы предупредить о надвигающемся ненастье наибольшее количество жителей региона, пишет РБК.

Комментировать (без регистрации)
Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации о митингах
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Кто в долг не берет? Выявлены категории россиян, переставших брать кредиты

Кто в долг не берет? Выявлены категории россиян, переставших брать кредиты
Исследования

Оставили без лекарств? В России выросло число сорванных тендеров по закупке жизненно важных препаратов

Оставили без лекарств? В России выросло число сорванных тендеров по закупке жизненно важных препаратов
Экономика

Взорванная тишина. Почему Украина упорно нарушает режим перемирия в Донбассе?

Взорванная тишина. Почему Украина упорно нарушает режим перемирия в Донбассе?
Политика

Растет конфликт Индии и Пакистана,США и Великобритания идут к свободной торговле, Россия инвестирует в АЭС и другие новости

Растет конфликт Индии и Пакистана,США и Великобритания идут к свободной торговле, Россия инвестирует в АЭС и другие новости
События и факты

«Дорогие клиенты». Как растет на черном рынке стоимость баз данных российских банков?

«Дорогие клиенты». Как растет на черном рынке стоимость баз данных российских банков?
Экономика

Свидетель Порошенко. Прокурор Украины рассказал о статусе экс-президента в 14 уголовных делах

Свидетель Порошенко. Прокурор Украины рассказал о статусе экс-президента в 14 уголовных делах
Политика

Узнай, страна

Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии

Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии

Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут

Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут

В Хабаровском крае создают производство стройматериалов из речных пород за 1,2 млрд рублей

В Хабаровском крае создают производство стройматериалов из речных пород за 1,2 млрд рублей

В Орловской области кластер ГЛОНАСС разработал спутниковую систему информирования для пчеловодов

В Орловской области кластер ГЛОНАСС разработал спутниковую систему информирования для пчеловодов

Новости дня

22:30 Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
21:53 Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации о митингах Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации о митингах
21:02 Россияне стали больше читать Россияне стали больше читать
20:56 Алтайские зоологи обнаружили неизвестного науке паука-волка Алтайские зоологи обнаружили неизвестного науке паука-волка
20:44 В России запустили первую пилотную зону сети 5G В России запустили первую пилотную зону сети 5G
20:27 Совфед обвинил США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму Совфед обвинил США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Дозвониться до зарплаты. В России заработанные деньги можно будет получить по номеру телефона
Дозвониться до зарплаты. В России заработанные деньги можно будет получить по номеру телефона
19:58 Россиянам разрешат иногда работать из дома Россиянам разрешат иногда работать из дома

Узнай, страна!

17:26 Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
15:22 Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут
13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
07 АВГ, 16:14 В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы
07 АВГ, 11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter