Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации о митингах

Временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески вызвали в МИД РФ. Сообщается, что Министерство собирается вручить ноту протеста в связи с публикацией Deutsche Welle (DW), появившейся в соцсетях. МИД счел ее вмешательством во внутренние дела России, так как в публикации призывают граждан страны, а конкретно жителей столицы, выйти на несанкционированный митинг оппозиции. При этом в ведомстве не уточнили, какую из трех публикаций имеют в виду. Ранее, на публикацию обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала ее "феноменальным проколом".

При этом Захарова отметила и публикацию посольства США в Москве, которое разместило информацию о митинге. Причем, по мнению Захаровой, 90% информации в публикации призывает граждан выйти на митинг, маршрут которого был расписан "попунктно, просто поминутно", и лишь в конце поста находилось предостережение избегать данного маршрута, пишет РБК.