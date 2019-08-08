Стала известна зарплата российских космонавтов

Как сообщили в пресс-службе государственной корпорации "Роскосмос", и иностранные и российские космонавты получают аналогичную заработную плату. Тем не менее, официальный представитель "Роскосмоса" не назвал конкретные суммы выплат.

Однако, как сообщает газета "Известия", оклад кандидата в космонавты равен 60,9 тыс. рублей, оклад космонавта составляет 63,8 тыс. рублей, а инструктора-космонавта, примерно, 88,45 тыс. рублей. При этом сообщается, что за успешное выполнение обязанностей им могут быть начислены ежемесячные выплаты, которые составляют около 25% от заработной платы, а также выплачена тринадцатая зарплата по итогам года.

Существуют премиальные выплаты и за количество полетов в космос. Так, за три и более полетов космонавт или инструктор вполне могут получить прибавку к зарплате в размере 120%.