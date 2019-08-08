Косово предложили отдать России

Милан Стаматович, председатель партии «Здоровая Сербия», сообщила, что единственным доступным способом для Сербии сохранить непризнанную республику Косово является ее передача в пользование Российской Федерации.

Стаматович считает, что пока Сербия и ее жители не будет в безопасности, нельзя исключать различные варианты, в том числе и установление российского управления на территории Косово и Метохии. Также она не исключает того факта, что сербы, при подобном развитии событий, смогут получить гражданство России.

Ранее власти Албании и Косова предприняли шаги к объединению, договорившись об общей внешней политике и объединении диппредставительств. Подчеркивается, что Косово угрожает ЕС объединиться с Албанией, если республике будет отказано в официальном признании, а Тирана планирует предоставить албанское гражданство любому человеку с соответствующими корнями, пишет «Lenta.ru».