Сбербанк планирует ввести оплату ЖКУ на кассах магазинов

Зампред правления Сбербанка России Светлана Кирсанова сообщила, что компания разрабатывает проект по оплате жилищно-коммунальных услуг на кассах магазинов. Подчеркивается, что особенно остро этот вопрос стоит перед жителями удаленных и малонаселенных регионов страны.

Кирсанова отметила, что ключевыми задачами Сбербанка выступают реализация проекта по снятию наличных средств в кассах магазинов малого и среднего бизнеса, включая малонаселенные и удаленные регионы России. Уже в 2019 году планируется увеличить количество точек, поддерживающих эту услугу, до трех тысяч. Также зампред правления добавила, что в скором времени у людей, проживающих в подобных регионах страны, появится возможность оплачивать дополнительные услуги прямо на кассе, например, ЖКУ, пишет ТАСС.