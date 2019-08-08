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Сбербанк планирует ввести оплату ЖКУ на кассах магазинов

08.08.2019 15:46
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Сбербанк планирует ввести оплату ЖКУ на кассах магазинов

Зампред правления Сбербанка России Светлана Кирсанова сообщила, что компания разрабатывает проект по оплате жилищно-коммунальных услуг на кассах магазинов. Подчеркивается, что особенно остро этот вопрос стоит перед жителями удаленных и малонаселенных регионов страны.

Кирсанова отметила, что ключевыми задачами Сбербанка выступают реализация проекта по снятию наличных средств в кассах магазинов малого и среднего бизнеса, включая малонаселенные и удаленные регионы России. Уже в 2019 году планируется увеличить количество точек, поддерживающих эту услугу, до трех тысяч. Также зампред правления добавила, что в скором времени у людей, проживающих в подобных регионах страны, появится возможность оплачивать дополнительные услуги прямо на кассе, например, ЖКУ, пишет ТАСС.

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