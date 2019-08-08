Возможный убийца Круга сделал признание

Российское издание Mash сообщило, что Александр Агеев, наемный убийца банды «Тверские волки», признался, что он причастен к трагической гибели Михаила Круга. Уточняется, что киллер сделал чистосердечное признание в тверском следственном изоляторе после транспортировки осужденного из колонии Ямало-Ненецкого автономного округа, где он отбывает пожизненное тюремное заключение за другие преступления.

Работники Следственного комитета предполагают, что Агеев был одним из тех лиц, которые вломились в дом певца в день его гибели. Еще одним подозреваемым был Дмитрий Веселов, которого СМИ считают исполнителем.

Предполагается, что признание Агеева даст возможность закрыть последнюю главу в трагической гибели Михаила Круга, сообщает «Газета.Ru».