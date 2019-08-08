Росстат рассказал о резком подорожании хлеба

На официальном портале Росстата появилась информация о том, что по результатам июля текущего года был выявлен резкий рост цен на черный хлеб. В ведомстве рассказали, что за прошедшие 7 месяцев стоимость этого товара увеличилась на 7,7%. Росстат добавил, что в 2019 году стоимость на хлеб и хлебобулочные изделия выросла гораздо быстрее, нежели чем инфляция.

Наиболее дорогим продуктом стал черный хлеб: его цена стала больше на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Что касается белого хлеба и хлебобулочных изделий, то они подорожали на 8,3%. Стоимость серого хлеба и булочных изделий, изготовленных из пшеничной муки первого и второго сортов, повысилась на 7,4%. Предполагается, что подобный скачок мог произойти из-за увеличения стоимости на сырье, пишет «Газета.Ru».