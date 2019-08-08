Задержан фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин

Задержан Сергей Фомин, ранее находившийся в розыске в качестве фигуранта дела о массовых беспорядках, которые прошли в российской столице 27 июля. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение СКР, задержанному уже предъявили обвинение.

Согласно версии следствия, именно Фомин управлял действиями участников, «являясь одним из организаторов массовых беспорядков». Также сообщается, что в планах ведомства – арест Фомина. Напомним также, что ранее сообщалось об аресте еще девяти фигурантов беспорядков в Москве, которым предъявили обвинения по двум статьям.