За прошедшие сутки ВСУ семь раз нарушили перемирие

На Донбассе продолжаются военные действия, несмотря на достигнутые договоренности о режиме тишины. Так, за минувшие сутки военнослужащие ВСУ семь раз нарушили режим перемирия. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от представителя ДНР в СЦКК. В сообщении указывается, что силовики вели обстрел из гранатомета и стрелкового оружия. По республике они также выпустили двенадцать мин калибром 82 мм.

Ранее сообщалось о трех нарушениях за сутки со стороны военных Украины. Напомним также, что нововведенный режим прекращения огня в Донбассе вступил в действие 21 июля.