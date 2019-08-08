Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским

Турция определилась со своим отношением к российскому Крыму. Она звучит следующим образом: Анкара не признает факт возвращения Крыма в состав Россией. Как передает РИА Новости, об этом прямо заявил глава республики Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с украинским главой Владимиром Зеленским.

По словам Эрдогана, Анкара всегда будет сторонником независимости Украины, и будет в этом поддерживать Киев. При этом он вспомнил крымских татар, которые связывают две страны. Президент Турции подчеркнул, что власти страны будут считать приоритетным направлением вопрос «защиты прав крымских татар».