Годовая инфляция в августе составит 4,4-4,5%

Согласно прогнозам Минэкономразвития, которые прописаны в докладе ведомства "Картина инфляции. Август 2019", в августе годовая инфляция составит 4,4-4,5%, что будет на 0,02% меньше, по сравнению с показателем в июле текущего года, который составил 4,58%. Специалисты министерства отметили, что дифляция ожидается из-за сокращения стоимости плодово-овощной продукции, пишет ТАСС.