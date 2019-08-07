Названы возможные кандидаты на пост посла США в России

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало список возможных кандидатов на должность посла США в России. Так, по представленной собственными источниками газеты информации, освободившийся пост могут занять в числе прочих спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

Тем не менее в материале издания отмечается, что сами фигуранты списка никаких комментариев по этому вопросу не давали. Также, свое мнение о возможном кандидате на пост посла США в России не высказывал и американский лидер Дональд Трамп, пишет ТАСС.