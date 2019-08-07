Тарантино планирует снять «суперфильм», который подведет логический итог всем прошлым картинам

Известный американский режиссер Квентин Тарантино, посетивший российскую столицу со своей картиной «Однажды в... Голливуде» рассказал, что хочет снять суперфильм, который будет подводить итоги всех его прошлых картин. Вместе с режиссером в Москву приехали продюсеры Шеннон Макинтош и Дэвид Хейман.

Тарантино пока не знает, что именно будет в десятом фильме, однако он хочет создать огромную суперкартину, которая подведет все его фильмы к логическому завершению.

Отмечается, что режиссер заявил о том, что после создания десятого фильма он завершит свою карьеру, сообщает ТАСС.