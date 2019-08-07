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Четверть детей в России живет за чертой бедности

07.08.2019 15:32
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Четверть детей в России живет за чертой бедности

Согласно проведенному исследованию Росстата, 26% детей в Российской Федерации живет в семьях, которые получают доход ниже прожиточного минимума. Отмечается, что уровень детской бедности превышает показатель бедности в целом по стране в два раза. Причем в сельской местности эта проблема ощущается особенно остро, так как 45% детей проживает в малоимущих семьях. Наиболее высокий показатель бедности 52,2% зарегистрирован среди детей, которые проживают в многодетных семьях.

Экономисты считают, что детская бедность очень опасна, потому что ребенок может попасть в так называемую «ловушку нищеты». Например, когда человек растет в условиях дефицита дохода, он не может получить достойное медицинское обслуживание, социальное обеспечение и образование. В силу этого дети из малообеспеченных семей будут обречены на низкооплачиваемую работу, которая, естественно, приводит к получению маленького размера пенсии в будущем, передает «Газета. Ru».

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