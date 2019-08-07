В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Зеленского

На портале Кремля подтвердили, что между лидерами России и Украины 7 августа состоялся телефонный разговор. Уточняется, беседа двух президентов произошла по инициативе Украины.

В разговоре Путин заявил Зеленскому, что необходимо прекратить обстрелы украинскими военнослужащими населенных пунктов в Донбассе. Также лидер России обозначил, что минские договоренности следует реализовывать последовательно, а Донецкой и Луганской народным республикам предоставить особый статус, закрепленный юридически. Помимо этого стороны условились ускорить работу по возвращению удерживаемых лиц.

Ранее телефонный разговор между руководителями России и Украины состоялся 11 июля по инициативе Киева. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, возвращение удерживаемых обеими сторонами лиц, а также «нормандский формат», сообщает «Lenta.ru».