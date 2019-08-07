Украина задолжала СНГ порядка 300 миллионов рублей

О долге Украины в триста миллионов рублей пишут «Известия» со ссылкой на сообщение МИД. В сообщении говорится, что эта сумма набиралась, начиная с 2014 года – с момента, когда Киев прекратил выплату взносов. При этом отмечается, что на данный момент нет понимания того, в каком порядке Украина будет гасить свой долг. При том, что она де-юре обладает статусом полноценного участника Содружества, о чем свидетельствуют приглашения на многочисленные заседания высших уставных органов. Комментариев по этому вопросу от представителей властных структур на момент выхода заметки не поступало.