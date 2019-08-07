Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Правоохранители привезли в дом знаменитого певца Михаила Круга мужчину, которого подозревают в убийстве артиста. Как передает РИА Новости со ссылкой на ресурс Tverigrad.ru, информация об этом поступила от сестры певца Ольги Медведевой. По ее словам, возможного преступника доставили на место преступления для проведения следственного эксперимента. В это время сама она была неподалеку в другом доме.

По просьбе полиции Ольга заранее убрала из дома посторонние вещи и острые предметы. В день эксперимента возможного убийцу привезли в автозаке в наручниках. Подробно разглядеть мужчину она не смогла. Что именно происходило в доме, также неизвестно.

На время следственных действий дом Михаила Круга оцепили. На территории работали представители Росгвардии, СКР и ОМОНа.

Напомним, что шансонье был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. До сих пор преступление не раскрыто, а убийца артиста не назван.