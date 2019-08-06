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Сон таксистов поставят на контроль

06.08.2019 17:49
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Сон таксистов поставят на контроль

Ссылаясь на сотрудника «Яндекс.Такси» газета «Коммерсантъ» написал о том, что эта организация планирует ввести систему мониторинга усталости водителей. Данная технология будет разработана совместно с компаниями VisionLabs Сбербанка и венчурного фонда АФК «Система».

Предполагается, что инфракрасная камера, встроенная в эту систему, будет определять уровень усталости водителя через оценивание его точек на лице, частоты моргания, количества зевания и наклон головы. В случае, если будет зафиксирована усталость водителя, тогда система ограничит доступ к заказам. Также в компании «Яндекс.Такси» не исключают того факта, что подобная технология может появится в продаже и для дальнобойщиков и тех людей, которые совершают длительные поездки. Подчеркивается, что система будет работать в режиме «оффлайн».

Стоимость создания подобной технологии не раскрывается, однако известно, что на ближайшие три года компания планирует инвестировать в разработку системы безопасности такси четыре миллиарда рублей, сообщает «Lenta.ru».

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