Депутат Госдумы России от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что воссоединение Крымского полуострова с РФ стало возможным благодаря желанию крымчан присоединиться к РФ и государственному перевороту на Украине, который помог организовать НАТО.

Ранее Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, говорил, что воссоединение Крыма с Россией – следствие обострения конкуренции между двумя сверхдержавами.

Бальбек считает, что антироссийская политика НАТО стала своеобразным толчком для того, чтобы народ Крыма захотел вернуться на свою историческую родину в РФ. По словам депутата, между ядерными державами никакой конкуренции не было. Дело в том, что жители полуострова не захотели быть пешкой в чужих политических играх и стать жертвой «царствования» НАТО в Крыму, поэтому на референдуме 2014 года они проголосовали за присоединение к территории России, передает РИА Новости.